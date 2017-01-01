РФ вернула Украине уплаченные судебные расходы по "долгу Януковича" - СМИ

Российская сторона вернула Украине ранее уплаченные судебные расходы по делу о так называемом "долге Януковича".

Россия вернула Украине ранее уплаченные судебные расходы по делу о так называемом "долге Януковича". Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает в четверг, 15 ноября, Интерфакс-Украина.

При этом сумму средств собеседник агентства не уточнил. В то же время он отметил, что вся подлежащая уплате сумма получена.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленных Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму несостоявшегося купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть расходов в рамках рассмотрения.

Украина в сентябре 2017 года уплатила подлежащие возмещению судебные расходы: компания The Law Debenture Corporation, представляющая в качестве доверителя (трасты) интересы РФ как единого владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, тогда подтвердила поступления от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов.

Апелляционный суд Англии решением от 14 сентября 2018 года отправил на новое рассмотрение решение первой инстанции и при этом потребовал от России вернуть Украине к 9 ноября 2018 года ранее уплаченные судебные расходы.

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