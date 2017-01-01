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Активисты обнародовали реестр закрытых дел САП

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В ЦПК считают, что создание такого реестра поможет привлечь внимание общества к неправомерно закрытым уголовным производствам.
Центр противодействия коррупции выложил в сеть реестр закрытых дел САП
Центр противодействия коррупции выложил в сеть реестр закрытых дел САП
УНН

Центр противодействия коррупции презентовала сайт, на котором опубликован ряд уголовных дел Специализированной антикоррупционной прокуратуры, неправомерно, как считают активисты, закрытых. Название сайта - Реестр слитых дел, сообщили председатель правления организации Виталий Шабунин и юрист Елена Щербан на пресс-конференции в четверг, 15 ноября.

"Мы уже года полтора рассказываем медиа истории о том, как прокуроры САП совершают действия, которые вредят следствию. И этот реестр - это собрание дел, где мы предметно расскажем, в чем наши претензии к конкретным прокурорам САП и, главное, к его руководству. Чтобы сто раз не повторять одно и то же, мы собрали это все на одном сайте", - сказал Шабунин.

В ЦПК считают, что создание такого реестра поможет привлечь внимание общества к неправомерно закрытым уголовным производствам, а также обезопасить от закрытия другие дела.

"Если прокурор хочет честно расследовать дело, то нет никакой силы, которая может помешать это сделать. Если прокурора не устраивает работа того или иного следователя или детектива, то он может требовать его замены. Мы убеждены, что конкретные прокуроры САП и их руководители уничтожали дела", - отметил председатель правления ГПК.

Всего активисты привели 13 дел в отношении топ-коррупционеров, в которых, по их мнению, действия прокуроров САП навредили следствию.

Ранее сообщалось, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры за три года завершили 22 уголовных производства, но лишь три человека были осуждены судом.

 

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Теги: коррупция, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
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Источник: Укринформ

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