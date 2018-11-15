В Смеле начали запускать котельные - мэр

В едином до сих пор без отопления городе в Украине Смела начали запускать котельные для дальнейшей подачи тепла в квартиры жителей.

В городе Смела Черкасской области начали запускать котельные, вскоре весь населенный пункт будет подключен к отоплению. Об этом вечером в четверг, 15 ноября, заявил мэр города Алексей Цибко, сообщает УНН.

"Уже могу сказать, что запускаются котельные. Прямо сейчас еду уже на вторую котельную. Смотрю, контролирую. Они включаются... Завтра вечером, думаю, уже 100% будет весь город включен. Как раз параллельно мы эти видимые разрывы ликвидируем. За два дня, думаю, мы все это сделаем", - сказал он.

Ранее президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле Черкасской области в течение нескольких часов под его ответственность.

Также сообщалось, что властям Смелы для вхождения в отопительный сезон будет предоставлен краткосрочный кредит на 25 млн грн.

Напомним, 14 ноября жители Смелы пикетировали Кабмин. Компания, которая оказывала услуги по представлению тепла, задолжала поставщику газа свыше 100 млн гривен. Из-за этого в городе без тепла жилые дома, больницы, детские сады и школы.

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