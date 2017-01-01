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За день на Донбассе ранен один военный

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Обстрелы на Донбассе днем фиксировались вблизи населенных пунктов Вольный, Станица Луганская, Малиновое и Авдеевка.
За день на Донбассе зафиксированы восемь обстрелов
За день на Донбассе зафиксированы восемь обстрелов
Пресс-служба Минобороны Украины

В течение текущих суток, 15 ноября, сепаратисты в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на 18:00 четверга восемь раз нарушили режим прекращения огня. В боевых действиях ранен один военный, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что возле хутора Вольный сепаратисты дважды вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП-1, стрелкового оружия и минометов 82-го калибра.

Также обстрелы, без применения тяжелого вооружения, фиксировались вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое и Авдеевка.

"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - доложили в штабе ООС.

Ранее Командование ООС провело проверку готовности противотанкового резерва одного из оперативных тактических группировок.

В течение 14 ноября сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, ВСУ, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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