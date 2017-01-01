В Херсоне маршрутчики планируют протест - СМИ

Водители маршруток в Херсоне вроде бы не довольны установленным тарифом на проезд стоимостью четыре гривны.

В соцсетях пугают, что якобы ни одна маршрутка не выедет на улицы Херсона 16 ноября Владимир Филиппов

В Херсоне водители маршрутных такси планируют в пятницу, 16 ноября, выйти на протест. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает УНН.

Отмечено, что водители маршруток вроде бы не довольны установленным тарифом на проезд стоимостью четыре гривны. В связи с этим якобы ни одна маршрутка не выедет на улицы города.

В то же время пользователи соцсетей призывают автомобилистов присоединиться к акции Подвези херсонца и подвозить горожан.

Известно, что исполнительный комитет Херсонского городского совета рассмотрел обращение фирм-перевозчиков и 6 ноября принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. В частности, было установлено тариф шесть гривен за одну поездку в период с 4:30 до 20:00 и восемь гривен в период с 20:00 до 23:00. Это решение было опубликовано на сайте горсовета.

В то же время в четверг на сайте Херсонского горсовета опубликовали постановление суда, которым приостанавливается действие решения исполкома горсовета о повышении цен на проезд.

Как отмечается в постановлении, в суд обратились с иском к исполкому Херсонского горсовета о признании вышеуказанного решения исполкома противоправным. Поэтому суд в исполнение заявления об обеспечении иска остановил принятое исполкомом решение до окончания рассмотрения этого дела по существу.

Напомним, в Черкассах все маршрутчики бастуют уже почти неделю, не пуская на улицы города свои автобусы.

Ранее в Тернополе жители города провели "тарифный майдан" из-за повышения цен на проезд с 4 до 8 гривен. В результате под давлением активистов власти вернули прежние тарифы.

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