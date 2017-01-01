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Появились фото после обстрела Южного

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Под интенсивный огонь, который велся ночью, 15 ноября, из минометов калибра 82 и 120 мм из жилых кварталов Горловки попали жилые дома в поселке Южном.
Сепаратисты из минометов обстреляли жилые дома Южного в Донецкой области
Сепаратисты из минометов обстреляли жилые дома Южного в Донецкой области
facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты с территории жилых кварталов Горловки из минометов обстреляли жилые дома Южного Торецкого горсовета Донецкой области. Как уточнила украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), разрушены дома местного населения.

"Ночью 15 ноября, под интенсивный огонь… из минометов калибра 82 и 120-мм из жилых кварталов Горловки, попали жилые дома Южного. Минами калибра 120-мм полностью уничтожены два дома местных жителей", – говорится в сообщении на сайте пресс-центра штаба ООС в Facebook вечером в четверг, 15 ноября, со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В информации отмечается, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка - Торецкое, который обеспечивает водоснабжение почти 60 тысяч человек.

"Из-за активных боевых действий… существует большая вероятность повреждения его участка, который пересекает линию разграничения", – сказано в сообщении.

Напомним, в течение текущих суток, 15 ноября, сепаратисты в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.

 

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Теги: Донецк, фото, Донецкая область, обстрел, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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