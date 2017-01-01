В ООН одобрили новый проект резолюции по Крыму
Документ должен пройти общее голосование в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре.
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, поддержал резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которую инициировала украинская делегация. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что резолюцию поддержали 67 государств, против проголосовали 26, воздержались 82 делегата.
Держави, які голосували ПРОТИ резолюції:— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 ноября 2018 г.
Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве pic.twitter.com/Yt3tTNdqUe
Документ, в частности, подтверждает незаконность аннексии Крыма Россией и определяет как "нарушение международного права".
Резолюция призывает все международные организации и специализированные учреждения системы ООН при упоминании Крыма в своих официальных документах, сообщениях и публикациях использовать формулировку "АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ" и рекомендует то же самое всем государствам и другим международным организациям.
В документе подчеркивается необходимость незамедлительного освобождения украинских граждан в Крыму и на территории России. В связи с этим отдельно упоминаются дела Олега Сенцова, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и других политзаключенных.
Кроме того, комитет призывает Россию принять все необходимые меры, чтобы незамедлительно положить конец нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, а также уважать законы, действующие в Украине, и отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией.
Согласно резолюции, Третий комитет Генассамблеи ООН также осуждает незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму и требует, чтобы Россия соблюдала обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации.
Напомним, президент Петр Порошенко в августе поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму.
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