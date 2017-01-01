В ООН одобрили новый проект резолюции по Крыму

Документ должен пройти общее голосование в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре.

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, поддержал резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которую инициировала украинская делегация. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

Отмечается, что резолюцию поддержали 67 государств, против проголосовали 26, воздержались 82 делегата.

Держави, які голосували ПРОТИ резолюції:



Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве pic.twitter.com/Yt3tTNdqUe — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 ноября 2018 г.

Документ, в частности, подтверждает незаконность аннексии Крыма Россией и определяет как "нарушение международного права".

Резолюция призывает все международные организации и специализированные учреждения системы ООН при упоминании Крыма в своих официальных документах, сообщениях и публикациях использовать формулировку "АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ" и рекомендует то же самое всем государствам и другим международным организациям.

В документе подчеркивается необходимость незамедлительного освобождения украинских граждан в Крыму и на территории России. В связи с этим отдельно упоминаются дела Олега Сенцова, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и других политзаключенных.

Кроме того, комитет призывает Россию принять все необходимые меры, чтобы незамедлительно положить конец нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, а также уважать законы, действующие в Украине, и отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией.

Согласно резолюции, Третий комитет Генассамблеи ООН также осуждает незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму и требует, чтобы Россия соблюдала обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации.

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