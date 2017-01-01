В Смеле подали газ в 15 котельных из 20

Четыре котельные уже работают на подачу тепла, остальные - в процессе запуска и выхода на рабочий температурный режим.

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в четверг, 15 ноября, в городе Смела Черкасской области газ подали в 15 котельных из 20.

"Газ подан уже на 15 котельных из 20, к которым подключена соцсфера 77 домов из 152, девяти школ, трех больниц, восьми детсадов", – написал Зубко на своей странице в Facebook

По его словам, четыре котельные работают на подачу тепла, остальные - в процессе запуска.



Президент Петр Порошенко 15 ноября Президент Петр Порошенко 15 ноября поручил включить отопление в Смеле и ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в городе.

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