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В Смеле подали газ в 15 котельных из 20

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Четыре котельные уже работают на подачу тепла, остальные - в процессе запуска и выхода на рабочий температурный режим.
В Смеле начали запускать котельни
В Смеле начали запускать котельни
commons.wikimedia.org
 
Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в четверг, 15 ноября, в городе Смела Черкасской области газ подали в 15 котельных из 20.
 
"Газ подан уже на 15 котельных из 20, к которым подключена соцсфера 77 домов из 152, девяти школ, трех больниц, восьми детсадов", – написал Зубко на своей странице в Facebook.
 
По его словам, четыре котельные работают на подачу тепла, остальные - в процессе запуска.
 
Напомним, из-за полного отсутствия теплоснабжения жители Смелы устроили пикет под зданием Кабинета министров. 

Президент Петр Порошенко 15 ноября поручил включить отопление в Смеле и ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в городе.

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Теги: газ, отопление, Черкасская область, котельня, теплоснабжение, Смела
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Источник: korrespondent.net

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