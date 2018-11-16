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Климкин поблагодарил Сенат США за признание Голодомора

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Глава МИД Украины отметил многочисленные законодательные инициативы американских сенаторов, направленные на поддержку Киева.
Павел Климкин и Валерий Чалый провели встречу с сенаторами США
Павел Климкин и Валерий Чалый провели встречу с сенаторами США
facebook.com/ukr.embassy.usa
 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый в ходе встречи с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Робертом Коркером и сопредседателем Комитета Робертом Менендесом обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму. Об этом посольство Украины в США сообщило на своей странице в Facebook.
 
Отмечается, что во время встречи, которая состоялась 15 ноября, обсуждались актуальные вопросы взаимодействия с Конгрессом США, прежде всего в направлении дальнейшего усиления давления на Россию.
 
Климкин рассказал об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также про реформы в Украине.
 
Украинская сторона поблагодарила сенаторов за их многочисленные законодательные инициативы, направленные на поддержку Украины. Глава МИД Украины особо отметил историческое решение Сената США о принятии резолюции по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине.
 
Также Климкин подчеркнул важность законодательного закрепления предложенного Сенатом и Палатой представителей увеличения объемов помощи Украине по линии Госдепа, Пентагона и Агентства США по международному развитию в федеральном бюджете США 2019 года.
 
Напомним, в октябре Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
 
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины отправился с рабочим визитом в США, который продлится с 14 по 16 ноября. Главной целью поездки является проведение инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

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Теги: Голодомор, Украина-США, сенатор, Сенат США, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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farfalle    16.11.2018, 06:28
Оценка:  0
farfalle
А за текущий голодомор кто ответит?
Мыкола    16.11.2018, 06:16
Оценка:  +1
Мыкола
Бл-ть, плеваться хочется !Эти выб-ядки, что при власти, устроили геноцид собственного народа с пенсией 1500 для 8млн человек, что ниже прожиточного минимума, а на не подконтрольной территории вообще не платят, и это мурло поехало кого-то там благодарить за события 100 летней давности. А сами что ?
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