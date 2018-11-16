Климкин поблагодарил Сенат США за признание Голодомора

Глава МИД Украины отметил многочисленные законодательные инициативы американских сенаторов, направленные на поддержку Киева.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый в ходе встречи с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Робертом Коркером и сопредседателем Комитета Робертом Менендесом обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму. Об этом посольство Украины в США сообщило на своей странице в Facebook

Отмечается, что во время встречи, которая состоялась 15 ноября, обсуждались актуальные вопросы взаимодействия с Конгрессом США, прежде всего в направлении дальнейшего усиления давления на Россию.

Климкин рассказал об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также про реформы в Украине.

Украинская сторона поблагодарила сенаторов за их многочисленные законодательные инициативы, направленные на поддержку Украины. Глава МИД Украины особо отметил историческое решение Сената США о принятии резолюции по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине.

Также Климкин подчеркнул важность законодательного закрепления предложенного Сенатом и Палатой представителей увеличения объемов помощи Украине по линии Госдепа, Пентагона и Агентства США по международному развитию в федеральном бюджете США 2019 года.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины отправился с рабочим визитом в США , который продлится с 14 по 16 ноября. Главной целью поездки является проведение инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet