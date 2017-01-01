Гройсман назвал сроки получения следующего транша от МВФ

Дата получения кредита привязана к дате утверждения государственного бюджета на следующий год.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает получить новые кредиты от Международного валютного фонда уже в декабре. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщило агентство Reuters.

Гройсман отметил, что кредит от МВФ будет получен, когда власти окончательно утвердят бюджет-2019. Он также добавил, что деньги от МВФ позволять обеспечить стабильность в стране и помогут продолжить реформ.

"Да. Мы рассчитываем на транш в декабре", - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что совет директоров МВФ планирует рассмотреть вопрос о транше Украине сразу после принятия госбюджета на 2019 год и перерасчета тарифов на отопление.

Как известно, МВФ согласился на новую программу для Украины после того, как власти подняли цены на газ на 23,5%.