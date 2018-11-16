РФ пригрозила "за минуты" закрыть Азовское море для украинских суден

Российский Совет Федерации пригрозил возможностью "за минуты" закрыть Азовское море для украинских суден.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал о задержании 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов оккупированного Крыма.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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“Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств - и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма“, - написал Клинцевич.

Он считает, что Киев “толкает“ Москву на ответные действия. Клинцевич заявил, что Россия “буквально в минуты“ способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

По его мнению, Украина сама разрывает соглашение об Азовском море, от чего пострадает только она.

Напомним, Украина арестовала 15 судов, которые заходили в закрытые порты Крыма.

Ранее, поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец отправились в поход из Одессы в Бердянск, где должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.