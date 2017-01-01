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Супрун назвала лекарства, которые не стоит принимать при простуде

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По мнению и.о. министра здравоохранения, украинцы для лечения ОРВИ выбирают огромный спектр ненужных препаратов.
Супрун советует пить жаропонижающее при температуре выше 38,5
Супрун советует пить жаропонижающее при температуре выше 38,5
depositphotos.com

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала вид лекарств, которые не стоит принимать при простуде и ОРВИ. Об этом она написала в Facebook.

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“На самом деле для этого целесообразно применять совсем небольшое разнообразие лекарств. Например, при первых признаках простуды, популярным является применение интерферонов. Это препарат, которые имеют очень сильное воздействие и серьезные побочные эффекты“, - отметила Супрун.

Он уточнила, что подобные препараты назначаются при тяжелых заболеваниях, например онкологических, и они могут оказать серьезные побочные эффекты, не говоря о нанесении ущерба здоровью.

Супрун порекомендовала простой постельный режим и прием чая с малиной, а также здоровой еды наряду со сном. Она добавила, что жаропонижающее необходимо принимать если температура выше 38,5. 

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“Вы гораздо успешнее поможете себе выздороветь, если облегчите симптомы организма именно этими простыми методами, чем начнете бомбить его всевозможными лекарственными комбинациями“, - отметила Супрун.

Ранее, в Министерстве здравоохранения сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине составляет 359,7 на 100 тысяч населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине. 

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Теги: Минздрав, Супрун, грипп, простуда, препараты
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