Священники выступили против митрополита, не поддержавшего решения Собора

Духовенство Винницы не поддерживает действия своего митрополита, который единственный из участников Собора УПЦ МП отказался подписывать его постановление.

Священники Винницы выступили против своего митрополита church.ua

В Виннице прошло экстренное собрание духовенства города при участии игумена мужского монастыря и игумений двух женских монастырей епархии.

Об этом сообщает Страна.

Читай также: Митрополит Симеон рассказал, как его уговаривали подписать решение Собора

Участники собрания, по данным издания, заявили о полной поддержке решений архиерейского собора УПЦ МП от 13 ноября, которые правящий епископ Винницкой епархии митрополит Симеон отказался подписывать.

Мы поддерживаем нынешний статус Украинской православной церкви. Собрание осуждает грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей Церкви и заявляет поддержку Предстоятелю нашей церкви, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию“ - говорится в заявлении участников собрания винницкого духовенства.

Читай также: Митрополит Симеон ожидал автокефалию от РПЦ

Обращаясь к митрополиту Симеону, священники предлагают ему созвать общее собрание всей Винницкой епархии на 19 ноября с тем, чтобы “общеепархиальным голосованием поддержать решения (архиерейского собора) и явить всецерковное единство перед лицом будущих испытаний“.

Решение подписали 42 участника собрания из 44 присутствовавших. Это подавляющее большинство духовенства города.

Священники Винницы выступили против своего митрополита strana.ua

Священники Винницы выступили против своего митрополита strana.ua

Читай также: Порошенко и Онуфрий созвонились после Собора - СМИ

По словам участников, собрание созвали буквально за пару часов. Поэтому отсутствовавшие просто не смогли поменять планы, но поддержали решения по телефону.

При этом некоторые участники собрания сообщили, что настроены прекратить поминовение правящего архиерея Симеона на службе.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.

Позже стало известно о единственном митрополите, не поддержавшем решение Собора УПЦ МП.