В Каменке "предвыборные пайки" спровоцировали давку среди пенсионеров

Указывается, что "подарки" раздавала Радикальная партия Олега Ляшко.

Люди пихали друг друга и возмущались скриншот

В Каменке (Черкасская область) во время раздачи “предвыборных пайков“ пенсионеры устроили давку. Об этом в Facebook сообщает паблик Типичные Черкассы.

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На видео видно, как пожилые люди толкаются и лезут друг на друга, пытаясь получить заветный пакет от представителей партии.

В описании к видео указывается, что “подарки“ раздавали от Радикальной партии Олега Ляшко, однако на ролике толком не видно эмблемы на пакетах.

Напомним, 15 ноября Комитет избирателей Украины сообщил, что накануне президентских выборов партии потратили более 200 млн грн, из этих средств большинство ушло на рекламу.

Ранее, в ЦИК зафиксировали незаконную агитацию кандидатов в президенты.