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В Каменке "предвыборные пайки" спровоцировали давку среди пенсионеров

Комментариев: 11
Указывается, что "подарки" раздавала Радикальная партия Олега Ляшко.
Люди пихали друг друга и возмущались
Люди пихали друг друга и возмущались
скриншот

В Каменке (Черкасская область) во время раздачи “предвыборных пайков“ пенсионеры устроили давку. Об этом в Facebook сообщает паблик Типичные Черкассы.

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На видео видно, как пожилые люди толкаются и лезут друг на друга, пытаясь получить заветный пакет от представителей партии.

В описании к видео указывается, что “подарки“ раздавали от Радикальной партии Олега Ляшко, однако на ролике толком не видно эмблемы на пакетах.

Напомним, 15 ноября Комитет избирателей Украины сообщил, что накануне президентских выборов партии потратили более 200 млн грн, из этих средств большинство ушло на рекламу.

Ранее, в ЦИК зафиксировали незаконную агитацию кандидатов в президенты.

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Теги: Каменка, пенсионеры, давка, Радикальная партия, пайки
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Комментариев (11)
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КимЧенПых    16.11.2018, 11:18
Оценка:  -1
КимЧенПых
отакої
Zasprovedlivost    16.11.2018, 11:14
Оценка:  -1
Zasprovedlivost
Вот они ценности продажной страны...
Ехидный    16.11.2018, 11:16
Оценка:  0
Ехидный
При чем тут мацковия?
Рондол    16.11.2018, 11:06
Оценка:  +1
Рондол
Ляшко сракой наторговал, на покупку быдла перед выборами, всё замкнутый круг народ стал скотом и ничего в лучшую сторону никогда не измениться
ALFER+    16.11.2018, 10:59
Оценка:  0
ALFER+
А что давали?
Ехидный    16.11.2018, 11:16
Оценка:  +1
Ехидный
Какая разница - главное на шару
doc1    16.11.2018, 10:44
Оценка:  +1
doc1
Гниды!
Негорро    16.11.2018, 10:30
Оценка:  0
Негорро
Фы фсё фрёти!Такое возможно только на Расии!А у нас нет такого,ведь мы пиримаглы!))))))
doc1    16.11.2018, 10:45
Оценка:  -2
doc1
На рабсии еще и с лопат жрут... тюрьма народов что вы хотите?!
Негорро    16.11.2018, 10:53
Оценка:  +1
Негорро
Я хочу чтобы наши"пириможци"не искали в чужом глазу соринку,имея в своём глазу бревно.
Ехидный    16.11.2018, 11:15
Оценка:  0
Ехидный
ХерВПопе, такого бревна в глазу, как у тебя, еще поискать!
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