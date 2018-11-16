Порошенко продал завод Кузня на Рыбальском

Завод перешел в собственность компании Эвинз лимитед, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

Во сколько обошелся завод новым владельцам не указывается apostrophe.ua

Завод Кузня на Рыбальском, который находится в Киеве, отошел новому владельцу. Как сообщает Бизнес Цензор, 15 ноября был подписан пакет документов о продаже.

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Так, документы были подписаны корпоративными инвестиционными фондами Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являются президент Петр Порошенко и депутат Игорь Кононенко, и новым владельцем - компанией Эвинз лимитед, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

Отмечается, что в связи с коммерческой тайной, стоимость акций не указывается. Сделка также была предварительно одобрена Антимонопольным комитетом Украины.

Напомним, Кузня на Рыбальском в данный момент является предприятием, которое занимается судостроением, производством вооружения и боеприпасов, машиностроением и литейным производством.

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Среди продукции предприятия можно выделить малые бронированные артиллерийские катера пр.58155, десантно-штурмовые катера пр.58503, боевые модули КАУ-30, КАУ-30М, бронемашины Тритон и автоматические гранатометы УАГ-40.

В конце октября председатель правления завода Валерий Шандра рассказал о планах строительства корветов. Он отметил, что на данный момент программа строительства корветов фактически сорвана.