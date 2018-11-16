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Порошенко продал завод Кузня на Рыбальском

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Завод перешел в собственность компании Эвинз лимитед, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.
Во сколько обошелся завод новым владельцам не указывается
Во сколько обошелся завод новым владельцам не указывается
apostrophe.ua

Завод Кузня на Рыбальском, который находится в Киеве, отошел новому владельцу. Как сообщает Бизнес Цензор, 15 ноября был подписан пакет документов о продаже.

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Так, документы были подписаны корпоративными инвестиционными фондами Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являются президент Петр Порошенко и депутат Игорь Кононенко, и новым владельцем - компанией Эвинз лимитед, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

Отмечается, что в связи с коммерческой тайной, стоимость акций не указывается. Сделка также была предварительно одобрена Антимонопольным комитетом Украины.

Напомним, Кузня на Рыбальском в данный момент является предприятием, которое занимается судостроением, производством вооружения и боеприпасов, машиностроением и литейным производством.

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Среди продукции предприятия можно выделить малые бронированные артиллерийские катера пр.58155, десантно-штурмовые катера пр.58503, боевые модули КАУ-30, КАУ-30М, бронемашины Тритон и автоматические гранатометы УАГ-40.

В конце октября председатель правления завода Валерий Шандра рассказал о планах строительства корветов. Он отметил, что на данный момент программа строительства корветов фактически сорвана.

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Теги: Кузня на Рыбальском, Порошенко, Тигипко
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ALFER+    16.11.2018, 11:33
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