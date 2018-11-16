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Рабинович: Гройсман убивает экономику и веру, что можно подняться с колен

Комментариев: 16
Рабинович: Гройсман убивает экономику и веру, что можно подняться с колен

Премьер-министр Владимир Гройсман убивает экономику Украины и веру украинцев в то, что страна может подняться с колен. Об этом заявил народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в очередном выпуске авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

Напомним, в пятницу, 9 ноября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Владимир Гройсман сказал, что хочет законодательно инициировать расширения полномочий премьер-министра. Вадим Рабинович так прокомментировал это заявление.

"Я помню выступление господина премьер-министра, который заявил – "сейчас я вам покажу, как управлять страной". И вся страна с замиранием сердца два года смотрит на это представление. Давайте подведем итоги вашего управления страной. Если вы считаете, что Ульяна Супрун, человек, который убивает страну, лучший министр здравоохранения, значит у вас цель такая же, как у нее, – убить Украину. И вот в этом деле вы продвинулись очень далеко", – считает парламентарий.

По его словам, Владимир Гройсман регулярно нарушает собственные обещания.

"Когда вы первый раз поднимали тарифы, то всей стране сказали, что больше тарифы повышать не будете. Вы соврали. Вы сказали, что ни одна семья на будет больше 20% от семейного дохода платить за жилищно-коммунальные услуги. Вы снова соврали", – подчеркнул Вадим Рабинович. 

Политик считает: регулярные заявление чиновников правительства о том, что в стране все прекрасно, еще больше деморализуют людей. 

"Вы не просто убиваете нашу экономику. Вы убиваете веру в то, что можно подняться с колен. Да, можно терпеть что-то, какие-то лишения, проблемы, но знать, что через месяц, два, полгода будет результат. А чего мы ждем сейчас? Чтобы вы еще год жрали в свои два горла бюджетные деньги? Почитайте тот бюджет, который подали в Верховную Раду. В нем ничего нет, власть ничего не развивает", – отметил парламентарий.

Народный депутат выразил возмущение тем, что премьер-министр в парламентско-президентской республике требует себе расширенные полномочия.

"Какие вы еще хотите полномочия? Полномочия добить нас до конца? Нам нужны полномочия взять всю вашу свору, весь Кабмин вместе с таможней, посадить в один "воронок" – и в тюрьму. Получается, премьер-министр хочет еще полномочий, чтоб дограбить страну. Но мы вам этого сделать не дадим", – резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (16)
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korvin_ral    16.11.2018, 11:32
Оценка:  -2
korvin_ral
Дайте Рабиновичу статистику что-ли.
Колишній-східняк    16.11.2018, 11:02
Оценка:  0
Колишній-східняк
А мені здається, що позитивні зрушення все ж є...
Hutinpuy    16.11.2018, 11:03
Оценка:  -1
Hutinpuy
Не помітив без мікроскопу
Колишній-східняк    16.11.2018, 11:15
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Ну, наприклад, дороги в Києві і навколо почали ремонтувати, не знаю ще як там в інших місцях. Бюджетникам потроху піднімають зарплатню. Появилась, нарешті, хоч якась армія, а не потєшні войска, як при Януковичу. Безвіз - теж явище позитивне. Але є і негатив...
Peyot    16.11.2018, 11:26
Оценка:  +1
Peyot
Да в мире вобще полно позитива. Я не про нашу страну а в целом. Вот только почему наши люди любят когда их сми кормит фекалиями типа убили украли ограбили изнасиловали взорвали... а если ты скажеш что видел что то хорошее тебя дружно заплюют!
Ехидный    16.11.2018, 10:57
Оценка:  0
Ехидный
Ей-богу не понимаю, чем один *ид лучше другого
Hutinpuy    16.11.2018, 11:03
Оценка:  +2
Hutinpuy
Ну чо, там еще гиганты мысли Медведчук с Мураевым, и Бойко - эталон честности и бескорыстности - достойная команда
ALFER+    16.11.2018, 10:56
Оценка:  -3
ALFER+
Молодец, Вадик! Уважаю.
Ехидный    16.11.2018, 10:58
Оценка:  +1
Ехидный
Можно подумать, что твой Вадик будет чем-то лучше! Замануха для дебилов вроде тебя
Рондол    16.11.2018, 11:04
Оценка:  -3
Рондол
Хуже ваших Юль и Гройсманов быть невозможно, так что в том что будет сомнений нет
Ехидный    16.11.2018, 11:07
Оценка:  +3
Ехидный
Жулька такая же твоя, как и моя, может ли быть хуже - спроси у твоего Бойко, короля нефтяных вышек. А Рабинович давно простил мне долг по зарплате - имел я несчастье некоторое время на него работать, так что знаю, что оно такое.
Peyot    16.11.2018, 11:25
Оценка:  +1
Peyot
Рондол ну вона как раз в вашей кремлевской команда играет так что тут ты н епутай берега)
Peyot    16.11.2018, 10:55
Оценка:  0
Peyot
Ваденька ну не пались ты так откровенно запатентированным фразами твоих ркемлевских хозяев типа: "встать с колен"))))
Olshankin    16.11.2018, 11:03
Оценка:  -2
Olshankin
Вам везде кремлевские хозяева мерещатся. Ну не можете вы без них!
Hutinpuy    16.11.2018, 11:04
Оценка:  +3
Hutinpuy
Не приписывай другим свои мысли
Ехидный    16.11.2018, 11:08
Оценка:  +3
Ехидный
Ольгинец говорит, что у него не кремлевские хозяева! Да за такое можешь и в Сибирь загреметь!
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