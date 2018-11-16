Рабинович: Гройсман убивает экономику и веру, что можно подняться с колен

Премьер-министр Владимир Гройсман убивает экономику Украины и веру украинцев в то, что страна может подняться с колен. Об этом заявил народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в очередном выпуске авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

Напомним, в пятницу, 9 ноября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Владимир Гройсман сказал, что хочет законодательно инициировать расширения полномочий премьер-министра. Вадим Рабинович так прокомментировал это заявление.

"Я помню выступление господина премьер-министра, который заявил – "сейчас я вам покажу, как управлять страной". И вся страна с замиранием сердца два года смотрит на это представление. Давайте подведем итоги вашего управления страной. Если вы считаете, что Ульяна Супрун, человек, который убивает страну, лучший министр здравоохранения, значит у вас цель такая же, как у нее, – убить Украину. И вот в этом деле вы продвинулись очень далеко", – считает парламентарий.

По его словам, Владимир Гройсман регулярно нарушает собственные обещания.

"Когда вы первый раз поднимали тарифы, то всей стране сказали, что больше тарифы повышать не будете. Вы соврали. Вы сказали, что ни одна семья на будет больше 20% от семейного дохода платить за жилищно-коммунальные услуги. Вы снова соврали", – подчеркнул Вадим Рабинович.

Политик считает: регулярные заявление чиновников правительства о том, что в стране все прекрасно, еще больше деморализуют людей.

"Вы не просто убиваете нашу экономику. Вы убиваете веру в то, что можно подняться с колен. Да, можно терпеть что-то, какие-то лишения, проблемы, но знать, что через месяц, два, полгода будет результат. А чего мы ждем сейчас? Чтобы вы еще год жрали в свои два горла бюджетные деньги? Почитайте тот бюджет, который подали в Верховную Раду. В нем ничего нет, власть ничего не развивает", – отметил парламентарий.

Народный депутат выразил возмущение тем, что премьер-министр в парламентско-президентской республике требует себе расширенные полномочия.

"Какие вы еще хотите полномочия? Полномочия добить нас до конца? Нам нужны полномочия взять всю вашу свору, весь Кабмин вместе с таможней, посадить в один "воронок" – и в тюрьму. Получается, премьер-министр хочет еще полномочий, чтоб дограбить страну. Но мы вам этого сделать не дадим", – резюмировал Вадим Рабинович.