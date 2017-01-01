Украина повысила стоимость электронных виз

Правительство страны существенно расширило перечень оснований для оформления электронной визы.

Украина с 1 января 2019 года повышает стоимость оформления электронных виз до 85 долларов. Об этом говорится в постановлении правительства от 14 ноября.

В частности, Кабмин одобрил изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, которыми предусматриваются новые процедуры 1 января.

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В частности, будет отмено оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через госграницу в международных аэропортах Борисполь, Жуляны и Одесса, поскольку им с апреля 2018 года МИД централизованно оформляет электронные визы.

Произойдет увеличение тарифной ставки консульского сбора за оформление е-виз с 65 до 85 долларов.

Также будет существенно расширен перечень оснований для оформления электронной визы. В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся электронные визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.

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Напомним, нынешней весной Украина начала он-лайн оформление электронных виз иностранцам. Время оформления электронной визы - до девяти рабочих дней. Ее стоимость составляет 65 долларов. Срок действия - разовая до 30 дней. Получить такие визы смогут граждане 46 стран.

Также сообщалось, что в апреле Украина выдала первую электронную визу иностранцу. Ее получил гражданин Таиланда.