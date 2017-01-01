Богдан Устименко: Если народ сам вершит правосудие, то он доверяет суду

Почему Украине не удается победить коррупцию и реализовать свой экономический потенциал? Почему создаются новые специализированные органы, проводятся прозрачные конкурсы на судейские должности, а эффекта нет? Как разорвать порочный круг? По мнению адвоката Богдана Устименко, Украине необходим суд присяжных, который обеспечит справедливое правосудие, а вместе с ним — и развитие экономики, и процветание общества. О своей идее адвокат рассказал подробно.

— Сегодня о справедливом суде говорят все. Это действительно настолько важно?

— Это без преувеличения основа демократического государства. Некоторое время государство может существовать без справедливого суда, но оно не может без него полноценно развиваться, быть равным среди других стран.

Нет смысла делать что-то глобальное и правильное, если нет гарантии, что ты сможешь свои достижения защитить. Кто будет вкладывать реальные деньги в проект, который могут «отжать», по которому государство может изменить правила в любой момент, не оставив даже шанса добиться справедливости? Каждый бизнесмен в Украине изначально понимает, что внезапно может оказаться ни с чем, как следствие — вкладывает не больше, чем необходимо для получения стабильного дохода.

Судье было бы легче принимать справедливые решения вопреки давлению, если бы его поддерживали 12 соратников - присяжных

Справедливый суд действительно важен, чтобы государство развивалось и процветало, чтобы люди чувствовали защиту от неправомерных посягательств, от нарушений своих прав со стороны любого нарушителя, будь то вор-карманник или государство.

— Сегодня в Украине суды принимают справедливые решения?

— Конечно, принимают. Но не всегда и не в тех делах, в которых есть фактор влияния. Судья в Украине уязвим, как и любой другой человек в государстве (у него есть семья, дети, планы на жизнь и некие вполне легальные накопления под подушкой, за все свое он переживает не меньше, чем пекарь или сантехник), и когда ему говорят: «Либо такое решение, как мы хотим, либо ты — в тюрьме, а дети — без отца-кормильца», он боится. И далеко не всегда выбирает справедливость в ущерб личному спокойствию. И даже если хватит духу отказать раз-другой, то прессинг, с которым может столкнуться судья, скорее всего, не позволит ему вершить правосудие в будущем.

Я убежден, что панацеей для правосудия в Украине может стать только суд присяжных в классическом понимании, как он существует в нормальных государствах, а не в том усеченном виде, в котором он предусмотрен нашими гражданским и уголовным процессуальными кодексами.

Никакие, даже самые совершенные, процедуры отбора профессиональных судей не позволят избежать их последующей деформации в условиях несовершенства правовой системы: мы можем наблюдать, как судей подкупают или запугивают. Создание бесчисленных антикоррупционных органов также не обеспечит искоренения в стране коррупции, прежде всего политической. Только полноценная работа судов присяжных позволит качественно осуществлять правосудие и снизить высокий уровень злоупотреблений властью. Когда правосудие вершит не один судья (роль которого вести процесс и определить наказание), а народ в лице 12 представителей разных слоев, вероисповеданий, рас и происхождения, степень справедливости в обществе значительно выше.

— Вы проходили обучение в США. Идея суда присяжных оттуда?

— Моя поездка и обучение в одном из самых престижных и старейших учебных заведений США — Юридической школе Университета Джорджа Вашингтона — лишь убедили меня в правильности моих мыслей относительно единственной возможной модели действительно справедливого суда.

Знаете, что интересно в юридическом мире США? Почти все преподаватели юридических школ в США — практикующие адвокаты с колоссальным опытом. А многие профессиональные судьи в США — это успешные в прошлом адвокаты, миллионеры, имеющие безупречную репутацию в юридическом сообществе своего штата. И, несмотря на высочайший уровень квалификации судей, все значимые уголовные и гражданские дела в судах первой инстанции в США рассматриваются судом присяжных под председательством одного профессионального судьи. Эта модель правосудия, проверенная столетиями, смогла обеспечить массовое вынесение судами США справедливых судебных решений.

Более того, в 2012 году члены Верховного суда США выразили единую и четкую позицию: лишь вера американцев в суд смогла сохранить целостной страну, несмотря на многочисленные внутренние проблемы — расовую и половую дискриминацию, гражданские столкновения, экономические кризисы. Американцы верят своему суду потому, что они имеют непосредственное влияние на судебные решения.

— Но в Украине уже работает суд присяжных. И вроде бы как уже есть оправдательные приговоры, вынесенные таким судом.

— Институт, предусмотренный украинским УПК 2012 года, скорее суд при участии присяжных. Он не имеет ничего общего с реальным судом присяжных, кроме названия. Тут даже не надо быть специалистом чтобы сравнить: один судья и 12 присяжных в любом гражданском или уголовном деле, за исключением некоторых видов споров, и два профессиональных судьи и три «присяжных» только по ходатайству подсудимого по делам, санкция статьи по которым предусматривает пожизненное заключение. То, что предусмотрено нашим УПК, по своей конструкции не может быть эффективным. Во-первых, два профессиональных судьи легко могут оказать давление на трех человек, не подкованных юридически, да и на трех присяжных, выбранных довольно странным образом, можно надавить, чтобы получить желаемый результат. Во-вторых, рассматриваться судом присяжных должны все значимые для общества судебные процессы.

Федеральный судья из Бразилии, с которым я познакомился на обучении, не смог сдержать смеха, узнав о конструкции суда присяжных в Украине. В Бразилии, к слову, суды работают по американской модели. И хотя это не очень богатая страна, с большими социальными разрывами, со многими коррупционными рисками, сегодня бывшие руководители страны, включая президента, получили реальные наказания за совершенные коррупционные преступления. Никто не ускользнул от правосудия. При этом нет гонений судей, рассматривавших эти дела — приговоры восприняты народом как справедливые. Мой коллега убежден, что только суд присяжных может обеспечить полноценное функционирование судебной власти в любой стране.

— Что является причиной мизерного количества оправдательных приговоров в Украине?

— В Украине ввиду отсутствия поддержки народа в виде суда присяжных судьи попросту боятся выносить справедливые, прежде всего оправдательные, приговоры, так как опасаются личной расправы со стороны правоохранительных органов — прокуратуры, СБУ и прочих, — «состряпавших» обвинения против подсудимых. В Украине оправдательный приговор — сенсация. Лет 10-15 назад их были единицы, и, хотя в последние годы о вынесении оправдательных приговоров мы слышим чаще, однако их количество все еще невелико. По статистике Государственной судебной администрации, в 2017 году были оправданы 311 из 77 115 подсудимых, то есть 0,4 %. В США этот показатель сильно колеблется, например, в 2012 году составил 7 %. В Великобритании доходит до 20 %.

Увы, Украина не избавилась от тяжелого советского наследия, и наш суд все еще имеет обвинительный уклон. Также мы вынуждены жить с унаследованным элементом советской модели правоохранительных органов, когда следователь процессуально «закреплен» за стороной обвинения и находится в прямом подчинении прокурора. Это противоречит здравому смыслу и не позволяет проводить объективные расследования в уголовных производствах: три из четырех основных субъектов производства работают на обвинение. Исправить это не может отдельно взятый судья, потому повторюсь: только реально независимый и справедливый суд присяжных сможет спасти украинскую правовую систему, государственность и стать толчком для общественного и экономического развития.

— Неужели в США судьи не берут взяток?

— В частных беседах адвокаты, с которыми я общался в Вашингтоне, в один голос утверждали, что в США судьи взяток не берут. Абсолютно. Последний коррупционный скандал в судах США произошел в Чикаго в шестидесятых годах. Тогда многие судьи покончили с собой.

Конечно, выбор судей Верховного суда США — очень сложный политический процесс, не исключающий влияния политиков на эту институцию. Однако надо понимать, что ВС США — это в некотором смысле законодательный орган, он ближе по функциям к Конституционному суду, чем к судам общей юрисдикции. При этом в нем в целом соблюден баланс представительства, а каждый член ВС имеет высокий авторитет в юридическом мире, что не позволяет усомниться в справедливости его решений.

В Украине же, по моему убеждению, проблема не столько в коррупции (со взяточниками в мантиях можно было бы разобраться), сколько в давлении на самих судей и отсутствии защищенности их от внешнего влияния. Получается, что судья, идущий против «навязанного» решения, — один против системы. Если бы у него было 12 соратников-присяжных, противостоять было бы легче.

— Как суд присяжных отразится на работе адвокатов?

— Суд присяжных позволит вывести из тени весь юридический рынок и создаст почву для эффективной деловой конкуренции среди адвокатов. Это даст возможность адвокатам зарабатывать существенно больше, поднимет уровень профессии и авторитет адвокатуры, повысит доверие граждан к правосудию и привлечет инвесторов на отечественные рынки.