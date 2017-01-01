Киевский завод представил экспериментальный корпус БТР-3ДА

Корпус выполнен из бронированной стали производства одной из стран НАТО.

Корпус в ближайшее время протестируют на полигоне ukroboronprom.com.ua

Киевский бронетанковый завод представил экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали НАТОвского производства.

Как сообщает Укроборонпром, в ближайшее время БТР-3ДА будет направлен на полигон для проведения испытаний под контролем Министерства обороны, в ходе которых корпус обстреляют с минимальных дистанций из различного вооружения.

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Отмечается, что при создании корпуса было сварено между собой более 1800 отдельных деталей, из которых бронированных почти 1000.

Работы над корпусом на предприятии провели в рамках выполнения задач по расширению производства украинской бронетехники. Пока корпуса для БТР-3ДА, как и БТР-4, производит лишь частное предприятие ПАО Лозовской кузнечно-механический завод.

“Использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика“, - отмечает Укроборонпром.

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“Использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика“, - отмечают в компании.

БТР-3ДА оснащен боевым модулем Штурм-М с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулеметом и автоматическим гранатометом. Кроме того, БТР-3 оснащен высокоточным ПТРК Барьер, который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

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Благодаря наведению вооружение с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности на всех режимах огня.

Напомним, 15 ноября на территории Киевского бронетанкового завода в пользование ВСУ состоялась передача 70 единиц вооружения и военной техники от концерна Укроборонпром и частного предприятия Украинская бронетехника.

Ранее, в конце октября, в пользование ВСУ передали первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.