Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Фашисты в Украине": СБУ допросили одну из лидеров венгров Закарпатья

Комментариев: 6
Ректора венгерского вуза в Берегово Орос допросили в СБУ после ее выступления в Будапеште о "фашизме" в Украине.
Спецслужба заинтересовалась выступлением Орос в Будапеште
Спецслужба заинтересовалась выступлением Орос в Будапеште
karpatalja.ma

Одну из лидеров венгерской общины Закарпатья, ректора венгерского института в Берегово и депутата областного совета Илдику Орос вызвали в СБУ в связи с ее выступлением в прошлом месяце в Будапеште.

Об этом сообщает закарпатское издание Mukachevo.net.

Читай также: Венгрия помогла сбежать из страны экс-премьеру Македонии - СМИ

Как сообщила Илдика Орос, 14 ноября в СБУ с ней провели беседу относительно ее выступления в Будапеште 23 октября во время которого она сказала, что венгров в Украине ущемляют фашистскими методами.

Издание Karpatalja приводит выступление Илдики Орос в Будапеште, куда, по ее словам, она приехала по приглашению посетить чествования памяти жертв Венгерской революции 1956 года.

“Коммунистически-фашистские силы двадцать первого века все еще занимаются преследованиями сегодня, особенно в Украине. Они хотят сделать венгров Закарпатья виновными в экономических и политических потрясениях, которые происходят в стране. В последние годы все чаще для телевизионных каналов стало привычным вводить в заблуждение общественное мнение подрывными сообщениями о венгерской общине. Наши исторические памятники, мемориальные доски разрушают, нашу историю переписывают“, - заявляла ректор Закарпатского венгерского института и депутат областного совета.

Читай также: Орбан повторил тезис Путина о властях Украины

Орос отметила СБУ, что во время выступления она руководствовалась лишь своими мыслями. “Каждый может интерпретировать их, как угодно“, - сказала она.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны. 

Поделись:
Теги: Илдика Орос, Венгрия, Закарпатье, СБУ, скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    16.11.2018, 12:13
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Я и забыл, что у нас в стране есть еще и венгры. Нам и кацев, вообще-то говоря, вполне хватает...
ВосставшийИзБана    16.11.2018, 12:16
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Дело к выборам. Нам сейчас еще и про цыган с румынами напомнят.
ВосставшийИзБана    16.11.2018, 12:10
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Когда венгры в 1956 году восстали против СССР - значит они выступили на стороне фашистов. А теперь они в фашизме обвиняют всех направо и налево.
Владимир2911    16.11.2018, 12:27
Оценка:  +3
Владимир2911
Венгры и во времена ВОВ воевали на стороне Гитлера. Как и румыны, впрочем.
ВосставшийИзБана    16.11.2018, 12:01
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"Они хотят сделать венгров Закарпатья виновными в экономических и политических потрясениях, которые происходят в стране."

О чем это она? Это клевета, а за клевету нужно отвечать.
ВосставшийИзБана    16.11.2018, 12:01
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
"В последние годы все чаще для телевизионных каналов стало привычным вводить в заблуждение общественное мнение подрывными сообщениями о венгерской общине."

Рассказывать правду - это вводить в заблуждение?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь