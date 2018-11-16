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Барна предлагает СБУ проверять священников перед вступлением в сан

Комментариев: 2
Барна назвал священников, которые отказались переходить из канонической Украинской Церкви в раскольническую структуру, «агентами ФСБ в рясах».
Барна хочет, чтоб священников проверяли в СБУ
Барна хочет, чтоб священников проверяли в СБУ
УНИАН

Народный депутат Украины Олег Барна (БПП) предложил Службе безопасности Украины предоставить право и возможность проводить проверку будущих священнослужителей перед вступлением их в сан. 

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В эфире ObozTV он заявил, что соответствующий законопроект был подан в парламент полтора года назад. 

«Сейчас, во время войны, как никогда актуально полностью обезопаситься от возможности влияния российской агентуры на любые сферы деятельности нашего государства», – считает Барна. По его мнению, те священники УПЦ, которые не захотят перейти в новую Церковь, являются «агентами ФСБ в рясах», «а если перейдут - нет (не агенты)».

Напомним, духовенство Винницы не поддерживает действия своего митрополита, который единственный из участников Собора УПЦ МП отказался подписывать его постановление.

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Теги: Барна, священники, церковь, парламент, ФСБ
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    16.11.2018, 12:47
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
СБУ обязана ловить шпионов. И для того, чтобы поймать шпиона, совсем не обязательно ждять, когда его будут назначать на должность в какой-нибудь секте.
Адекваты    16.11.2018, 12:42
Оценка:  +1
Адекваты
Ты правнук Сталина? Это большевики всех священников под КГБ держали))
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