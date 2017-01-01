Черная трансплантология в Украине: журналистку хотели "пустить на органы"

Журналисты выяснили как работает черный рынок по трансплантации и продаже органов.

За продажу органов в Украине обещают не маленькие суммы скриншот

Журналисты-расследователи выяснили особенности работы украинского черного рынка трансплантологии, на котором почку можно продать за 80 тысяч долларов через фиктивный брак с иностранцами.

Расследование провели журналисты программы Гроші.

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Журналистка Елена Кононенко смогла через интернет выйти на трансплантолога и договорилась об операции.

“Куплю печень - 450 тысяч евро. Это обычные объявления, которых в интернете сотни. Под ними десятки комментариев от тех, кто согласен за такие деньги продать свои органы", - отметила Кононенко.

По ее словам, перед операцией требуют копии документов, личные данные, возраст, состояние здоровья, группу крови. После этого, со скрытого номера, поступает уточняющий звонок и назначается встреча в людном месте.

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В итоге, черные трансплантологи предложили журналистке 30 тысяч долларов за ее почку.

“Во Львове работает схема фиктивного брака с иностранцем. И поэтому он будет иметь право получить от близкого родственника органы по согласию сторон. Искусные нотариусы сделают все за считанные часы. Мне остается лишь подписать бумаги и лечь на операционный стол“, - рассказала журналистка.

За день до встречи с “хирургами“ Кононенко по просьбе посредника отправила копии документов, но на следующее утро, после встречи и внимательной проверки личных данных, ей отказали. В следующий раз журналистка попыталась использовать фото фиктивных документов.

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Журналистка вышла на посредника между украинскими донорами и иностранцами, которые нуждаются в пересадке. Посредник пообещал заплатить 80 тысяч долларов за почку. Операцию якобы должны были сделать в столичном центре лапароскопической хирургии.

На вопрос почему иностранцы ищут доноров в Украине, посредник ответил, что здесь “все можно решить за деньги“. После посредник стал требовать у журналистки большую сумму денег за анализы, которая в разы выше стоимости стандартных медпроцедур. Журналистка в последний момент отложила предоплату, в ответ на что стала получать от него угрозы.

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Посредник угрожал физической расправой и указывал в переписке, что следующая встреча “будет бесплатной, и ты отдашь бесплатно то, что сейчас хочешь продать“.

Кононеко обратилась в полицию, которая смогла установить личность посредника. Им оказался Козаков Сергей Михайлович, 1971 года рождения.“Прописан в городе Покров, бывшее Орджоникидзе. Ранее судимый за нанесение телесных повреждений и угрозы физической расправы“, - говорится в сюжете.

Напомним, 20 июня президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку.