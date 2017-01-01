Мэры городов нелегально используют "частные армии" для защиты от активистов - СМИ

Такие охранники перекрывают здания горсовета, не пуская активистов и журналистов .

Местные власти в регионах Украины используют муниципальную стражу в своих собственных целях и незаконно наделяет им функции правоохранительных органов.

Такие охранники перекрывают здания горсовета, не пуская активистов и журналистов и участвуют в силовых стычках с предпринимателями, используя при этом спецсредства.

Об этом говорится в спецрепортаже программы Схемы.

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К примеру, в Харькове работники КП Муниципальная охрана не один раз не пускали активистов на сессию горсовета и силой выталкивали их оттуда, применяя спецсредства.

“Это коммунальное предприятие создавалось, на мой взгляд, как легальный отряд “титушек“. К примеру, летом этого года под стенами горсовета произошли столкновения, где представителями, в том числе, этого КП, использовались слезоточивый газ, пиротехника“, - рассказал руководитель общественной организации Харьковский антикоррупционный центр и депутат облсовета Дмитрий Булах.

Однако, ни мэр Харькова, ни руководители муниципальных предприятий комментариев не дают.

В Одессе точно такая же структура, только с другим названием - КУ Муниципальная стража - тоже используют физическую силу к жителям города, которые активно участвуют в жизни города.

Жертвой их действий, к примеру, стал местный активист Виталий Устименко, которого силовики-муниципалы физически выгнали с сессии, когда тот пытался задать вопрос об отводе земли города под застройку частной фирме.

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Вместе с тем, городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что “шум вокруг стражей - провокация“.

“Это - надумано, во-первых. Во-вторых, это хорошо организованная провокация. Если бы вы устроились поработать в горсовет, вы изменили бы свое мнение“, - заявил мэр Одессы.

Отмечается, что бывшие работники муниципальных охран, подтверждают, что местные руководители городов используют их в своих политических целях, например, во время собраний депутатов.

“Предупреждали, что это человек, которого можно пускать, а это - которого нельзя - рассказал экс-сотрудник днепровской “Муниципальной охраны“ Ярослав Копыл.

Сообщается, что муниципалы обеспечиваются спецсредствами. В частности, в 2017 тогда одесские дружинники получили из бюджета города 750 тысяч гривен на приобретение “средств индивидуальной защиты“ - речь шла о полтысячи газовых баллончиков, почти три сотни резиновых палок, больше полсотни бронежилетов, каски, щитки, и тому подобное.

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Проявление силовой агрессии со стороны муниципалов было зафиксировано и в Днепре. В частности, в июле, когда власть приняла решение снести МАФы, а предприниматели пытались отстоять свое право там торговать - камнями и зеленкой в сторону муниципалов. Противостояние перешло в столкновения с пострадавшими - с распылением газа и избиением муницыпалами предпринимателей.

Мэр Днипра Борис Филатов в комментарии журналистам признал, что Муниципальная стража выполняет те функции, с которыми не справляется полиция - или с которыми она не хочет справляться.

“Кому-то может показаться, что это частные армии региональных феодалов, это их силовой блок. Это те, благодаря кому они борются с демократией, активистами. Да, мы имеем группу, которая выезжает обеспечивать общественный порядок во время сноса, которая ездит вместе с инспекторами по благоустройству, вместе с инспекторами парковок. Потому что есть на них и нападения, и различные хулиганские действия“, - отметил мэр города.

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“Но, при этом приоритет, который я ставлю перед “Муниципальной стражей“, это, прежде всего, охрана общественного порядка“, - добавил Филатов.

Журналисты отмечают, что с одной стороны стражи были созданы с благородной целью: заниматься благоустройством, помогать правоохранителям и, в конце концов, охранять общественный порядок. И с другой стороны, в отдельных случаях их использует местная власть в собственных интересах. При этом правовая неурегулированность позволяет стражам не отвечать по закону так же строго, как полиция.



Напомним, на улице Бердянской в Днепре демонтировали 28 незаконно размещенных киосков. Во время сноса МАФов произошла стычка между муниципальными полицейскими и активистами, которые препятствовали демонтажу.