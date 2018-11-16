Против Сытника возбудили уголовное дело за участок в Крыму - СМИ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник получил деньги за продажу земельного участка в оккупированном Крыму и не указал это в своей декларации.

Об этом говорится в сюжете “ТСН“, который вышел в эфир накануне, пишет Апостроф.

Отмечатеся, что жена директора НАБУ Артема Сытника Анна Сытник в прошлом году в августе продала семейный участок земли в элитном кооперативе в оккупированном Севастополе и оплатила в российский бюджет налог от продажи земельного участка у моря.

Журналисты продемонстрировали участок в курортной зоне Вязовая роща в Нахимовском районе оккупированного Севастополя, а также объявления, по которому она продавалась. В объявлении указано, что участок всего в 500 метрах от песчаного пляжа, рядом есть парк, кафе и спортивный комплекс. Кооператив под охраной и попасть туда без пропуска невозможно. В объявлении за 4 сотки просят 2 млн рублей или примерно 740 тыс. грн.

Аналогичное объявление журналисты нашли уже на украинском сайте. Оно датировано маем 2015 года, за участок правят $ 30 тыс., а в самом объявлении указан номер телефона человека по имени Анна, который является номером жены Сытника.

По данным журналиста Сергея Иванова, этот участок жена будущего директора НАБУ приобрела в августе 2013 года за 94300 грн. После оккупации полуострова семья решила избавиться от крымского имущества. Но перед тем, как разместить объявление в феврале 2015 года, жена Сытника Анна от своего имени дала доверенность на право распоряжаться земельным участком гражданке России. При этом, по словам Иванова, Сытник также давал согласие на такое поручение, ведь участок был совместно приобретен супругами.

1 августа 2017 жена Сытника зарегистрировала землю в Севастополе на свое имя по российским законам и уже в тот же день гражданка России Небывайлова по поручению Анны Сытник продает эту землю, за что платит более 6500 рублей пошлины в бюджет оккупанта.

“Тем самым она нарушила Закон Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории“, по которому такие сделки могут заключаться только на территории подконтрольной Украине“, - отмечают журналисты.

Сам Сытник в сюжете также прокомментировал продажу этого участка, отметив, что по украинскому законодательству он еще не продан, поэтому доход от его продажи он не декларировал.

По закону, декларирование недостоверной информации является преступлением, напоминает глава САП Назар Холодницкий. Он сообщил, что уголовное производство по факту недостоверного декларирования Сытником доходов в ГПУ уже зарегистрировали. В ГПУ комментировать ход расследования отказались.