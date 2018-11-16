В Киеве за сутки ликвидировали 18 подпольных игровых заведений

Обыски проходили во всех районах города. Правоохранители изъяли более 2200 единиц игорного оборудования и более 305 тысяч гривен.

В течение суток столичная полиция прекратила деятельность 18 игорных заведений.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины в Facebook.

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Оперативники провели обыск в 18 подпольных заведениях, которые функционировали под видом Интернет-клубов, распространителей лотерей. Выяснилось, что некоторые заведения просто сменили свои вывески и названия.

Чтобы уберечь свой бизнес от нежелательных гостей в форме, каждое заведение было оборудовано современными системами видеонаблюдения.

Накануне во всех районах Киева оперативники Департамента защиты экономики провели обыски по месту расположения подпольных игорных заведений. Правоохранители изъяли более 2200 единиц игорного оборудования и 305,5 тысяч гривен, полученных от незаконной деятельности.

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В полиции отметили, что организаторам нелегального бизнеса грозит штраф от 170 до 680 тыс. гривен. Если в ходе расследования будет установлено, что организаторы уже привлекались к ответственности за данное уголовное правонарушение, сумма штрафа составит от 680 до 850 тыс. гривен.

Ранее в Киеве накрыли подпольное казино. Когда правоохранители нагрянули с обыском в заведение, там находились посетители и персонал.

Также, во Львове будут судить 19 членов банды, участники которой с сентября 2016 по март 2017 года незаконно занимались игорным бизнесом.