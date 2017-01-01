Главу Высшей квалификационной комиссии судей облили зеленкой

Нападавших было двое: один плеснул Сергею Козьякову зеленкой в лицо, другой забрызгал одежду.

В Киеве в пятницу, 16 ноября, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, сообщает сообщает Судебно-юридическая газета.

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Один из нападавших плеснул в лицо главе Комиссии зеленкой, а другой залил зеленкой одежду. После этого нападавшие скрылись.

Отмечается, что инцидент произошел около 13:00 на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум.

Cейчас на месте происшествия находятся полиция.

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Напомним, в начале октября в КГГА облили зеленкой депутата. Сергея Гусовского в здании КГГА окружили около 50 человек спортивной внешности и облили его зеленкой.

До этого в Одессе облили зеленкой активистов, поминавших Захарченко и Кобзона.