Пресс-конференция Гриценко в Харькове закончилась скандалом

На пресс-конференции Анатолия Гриценко, состоявшейся в харьковском пресс-центре KharkivToday 15 ноября, произошел неприятный для политика конфуз. Активист и ветеран АТО Сергей Бригадир публично обвинил Гриценко в махинациях с земельными участками, что, по словам активиста, незаконно распределялись во время работы экс-министра, пишет gazeta.ua.

"Пресс-конференция в Харькове трижды министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Пришел к настоящему полковнику с документами по разбазариванию сотен гектаров Киевской земли с его подписью", - написал на своей странице в сети Facebook Сергей Бригадир.

На видео инцидента видно, как активист обратился к Анатолию Гриценко, держа в руках бумаги:

"Вы, будучи министром обороны при трех различных премьер-министрах занимались грабежом армии. Вот у меня документы, с Вашей подписью, господин Анатолий Степанович. Сотни гектаров земли под Киевом были проданы за бесценок. Когда я в 2014 году пришел в марте месяце в армию, я увидел, что армии не существует. И кризис, и трагедия произошла в том числе из-за того, что у нас не было армии в начале 2014 года. С автоматом в руках мы противостояли против очень вооруженного противника. Я вам дам эти документы, у вас будет возможность ознакомиться, это ваша подпись", - заявил ветеран АТО, Сергей Бригадир.

В Харькове ветеран АТО публично обвинил Анатолия Гриценко в махинациях с землей

Гриценко в ответ на обвинения активиста порекомендовал ему обратиться в прокуратуру и НАБУ.