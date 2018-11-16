Польская церковь поддержала РПЦ и запретила своим священникам контакт с УПЦ КП
Архиерейский собор Польской православной церкви решил поддержать РПЦ в противостоянии украинской автокефалии и запретил свои священникам вступать в общение с представителями УПЦ КП и УАПЦ.
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Об этом сообщает Громадське со ссылкой на официальное заявление ППЦ.
“Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с духовенством так называемого Киевского Патриархата и так называемой Автокефальной православной церкви“, - говорится в решении собора.
На соборе ППЦ также призвали к Всеправославному созыву, чтобы “уладить“ украинский вопрос.
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В Польской церкви также добавили, что ситуация вокруг предоставления Томоса “разрушительно влияет“ на православие в целом.
Напомним, 16 октября Белорусская православная церковь сообщила, что присоединилась к решению РПЦ о разрыве с Константинополем.
Ранее, 12 ноября, Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Ох и насмешили =)))
конечно, Варфоломей испугается этой огромной толпы)