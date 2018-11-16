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Польская церковь поддержала РПЦ и запретила своим священникам контакт с УПЦ КП

Комментариев: 9
В Польской церкви считаю, что ситуация вокруг предоставления Томоса "разрушительно влияет" на православие в целом.
На соборе ППЦ также призвали к Всеправославному созыву
На соборе ППЦ также призвали к Всеправославному созыву
pravoslavie.ru

Архиерейский собор Польской православной церкви решил поддержать РПЦ в противостоянии украинской автокефалии и запретил свои священникам вступать в общение с представителями УПЦ КП и УАПЦ. 

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Об этом сообщает Громадське со ссылкой на официальное заявление ППЦ.

“Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с духовенством так называемого Киевского Патриархата и так называемой Автокефальной православной церкви“, - говорится в решении собора.

На соборе ППЦ также призвали к Всеправославному созыву, чтобы “уладить“ украинский вопрос.

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В Польской церкви также добавили, что ситуация вокруг предоставления Томоса “разрушительно влияет“ на православие в целом.

Напомним, 16 октября Белорусская православная церковь сообщила, что присоединилась к решению РПЦ о разрыве с Константинополем.

Ранее, 12 ноября, Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. 

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Теги: Польская церковь, ППЦ, РПЦ, УПЦ КП, автокефалия
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Комментариев (10)
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Негорро    16.11.2018, 17:43
Оценка:  -3
Негорро
Ты сама один большой нафталиновый юмор!)))))
korvin_ral    16.11.2018, 17:40
Оценка:  +2
korvin_ral
ах-ха-ха =) Ждем, что Израильские и Китайские Православные, тоже будут поддерживать РПЦ =)
Ох и насмешили =)))
Адекваты    16.11.2018, 17:33
Оценка:  -5
Адекваты
Таки Ха)
Woodbrother    16.11.2018, 17:36
Оценка:  +4
Woodbrother
Поляки -католики. В православную церковь ходят в основном украинцы Польши, а они симпатий к гундяевцам не испытывают .
Негорро    16.11.2018, 17:31
Оценка:  -4
Негорро
И снова зрада-зрадушка подкралась...)))
Woodbrother    16.11.2018, 17:36
Оценка:  +4
Woodbrother
В данном случае это просто юмор.
weightless    16.11.2018, 17:28
Оценка:  +2
weightless
В Польше 0,5% всех верующих - православные,
конечно, Варфоломей испугается этой огромной толпы)
zennon    16.11.2018, 17:47
Оценка:  0
zennon
И конечно испугаются Варфоломея у которого в Турции менее 3000 прихожан.
Woodbrother    16.11.2018, 17:19
Оценка:  +1
Woodbrother
Значит скоро в польской церкви будет новый иерарх.
Негорро    16.11.2018, 17:33
Оценка:  -4
Негорро
Умалишённая виолетта,под двумя никами написала однотипный бред.Напиши ещё что-нибудь подобное но уже под другими никами.Тебя ведь"гениальную"никто не палит!)))))
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