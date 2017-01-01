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Под Кропивницким муж облил жену бензином и поджег

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Оба получили травмы, мужчину взяли под стражу, он находится в ожоговом отделении под охраной полиции.
Инцидент произошел в селе Цибулево
Инцидент произошел в селе Цибулево
УНН

В селе Цибулево Кировоградской области 40-летний мужчина облил бензином и поджег свою 22-летнюю жену. Инцидент произошел во время ссоры в ночь 15 ноября, сообщает Канал Кировоград со ссылкой на областную полицию.

Травмы получили и женщина (75 % ожогов поверхности тела) и мужчина - (14% ожогов).

Мужчину взяли под стражу, он находится в ожоговом отделении под охраной полиции.

На Закарпатье пенсионерка подожгла себя и погибла

Ранее в селе Поправка Белоцерковского района Киевской области группа молодых людей пытали мужчину в его собственном доме, а потом облили горючей смесью и подожгли. 

 

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Теги: мужчина, поджог, жена, муж, Кировоградская область, Кропивницкий
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Источник: korrespondent.net

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