Сотрудника Укринтеравтосервиса задержали в рабочем кабинете "на горячем" при получении денег.

Правоохранители задержали в Полтаве сотрудника местного филиала Украинского государственного предприятия по обслуживанию иностранных и отечественных автотранспортных средств (УГП Укринтеравтосервис).

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрия Луценко на своей странице в Facebook в пятницу, 16 ноября.

"Улов дня – 2. Рыба поменьше. Аппетит побольше. Полтавский филиал Укринтеравтосервиса. Взятка 20 тысяч долларов", – написал Луценко.

Генпрокурор опубликовал фотографии, на которых видно, что чиновника задержали при получении взятки. При этом на снимке видны гривневые купюры, а американской валюты нет.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве задержан чиновник на взятке в $20 тысяч

Ранее Луценко сообщил о задержании трех взяточников в Херсонской области. Руководитель местной инспекции государственной архитектурно-строительного контроля (ГАСК) и его сообщники требовали и получили $4,5 тысячи за согласование документации.

Накануне за вымогательство и получение взятки в Винницкой области задержали главу Казатинского районного совета и посредника, который должен был передать 95 тысяч гривен.

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