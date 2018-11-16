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Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

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Венгерскому дипломату указали на необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, отметили в МИД.
Посла Венгрии вызвали "на ковер" в МИД Украины
Посла Венгрии вызвали "на ковер" в МИД Украины
Корреспондент.net

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно отсутствия диалога с украинской властью. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает пресс-служба МИД.

Венгерскому дипломату было заявлено о необходимости прекращения действий, которые негативно влияют на развитие двусторонних отношений.

"16 ноября 2018 года в МИД Украины был приглашен новоназначенный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был выражен решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии В.Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Ж.Шемьена относительно Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Венгрии не представляются возможными. Кроме этого, премьер-министр указал, что Украина - страна, "не имеющая обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС".

 

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Теги: Украина, Венгрия, МИД Украины, Дипломатия, дипломат, дипломатические отношения, Виктор Орбан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Негорро    16.11.2018, 18:53
Оценка:  -2
Негорро
Наш МUД будет учить венгров как им вести внешнюю политику?Гыгыгыгыгы!Вас,клоунов MUДовых,нормальные люди от говна не отличают.И правильно делают!)))))
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