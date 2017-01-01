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Днем на Донбассе стреляли из запрещенного оружия

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За день сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.
За день на Донбассе потерь у ВСУ не было
За день на Донбассе потерь у ВСУ не было
facebook.com/ato.news

В течение текущих суток, 16 ноября, по состоянию на 18:00 сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино.

Известно также, что у хутора Вольный были применены еще и минометы калибра 120 и 82 мм, которые запрещены Минскими договоренностями.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11:00 16 ноября обстрелов со стороны сепаратистов не было зафиксировано.

Как сообщалось, за сутки 15 ноября сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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