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Часть Крыма обесточена

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Аварийное отключение света произошло в трех районах Крыма: Бахчисарайском, Джанкойском и Нижнегорском.
Без света остались часть жителей трех районов Крыма
Без света остались часть жителей трех районов Крыма
Всеволод Ковальчук/Facebook

Часть аннексированного Крыма в пятницу, 16 ноября, оказалась обесточенной из-за срабатывания систем защиты линий электропередач. Об этом со ссылкой на Крымэнерго сообщает Крым.Реалии.

В частности, аварийное отключение света произошло в трех районах - Бахчисарайском, Джанкойском и Нижнегорском.

По данным предприятия, свет отсутствует в селах Новопилля, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района и частично в Бахчисарае.

Также аварийное отключение света произошло в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района, а также Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района.

На данный момент коммунальщики ведут поиск повреждений.

Напомним, в аннексированном Крыму почти 105 тысяч жителей юго-восточной и восточной части полуострова остались без электроснабжения 14 ноября.

Также сообщалось, что в Керчи без отопления из-за аварии остались около 22 тысяч абонентов, а также два детских сада и две школы.

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Теги: Крым, электроэнергия, авария, электричество, новости Крыма, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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