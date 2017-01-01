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Во Львове мужчины с битами разгромили зал игровых автоматов

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Группа молодых людей с битами забежали в зал, повредили имущество и скрылись. Некоторых из них позже поймали силовики.
Нападавших задержали
Нападавших задержали
facebook.com/igor.zinkevych/

Во Львове около десяти молодых людей разгромили зал игровых автоматов на улице Садовой. Инцидент произошел около 16.00 в пятницу, 16 ноября, сообщил депутат местного горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчины с битами забежали в зал, повредили имущество и скрылись. После нападения группа злоумышленников побежала в сторону улиц Кульчицкой и Кульпарковской.

По состоянию на 17.00 полицейские задержали некоторых из них на улице Симона Петлюры, добавил Зинкевич.

Ранее сообщалось, что в течение суток столичная полиция прекратила деятельность 18 игорных заведений. До этого в Мелитополе закрыли сеть подпольных казино, которые находились по трем адресам.

 

 



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Теги: Львов, игорный бизнес, игровые автоматы, игровой бизнес, задержание, игорное заведение, игорные автоматы, игорный зал, игорная зона
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Источник: korrespondent.net

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