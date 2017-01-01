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Под Киевом мужчина задушил несовершеннолетнего брата

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Прокуратура Киевской области в суде доказала вину убийцы - он приговорен к 12 годам лишения свободы.
Под Киевом мужчина повесил несовершеннолетнего брата
Под Киевом мужчина повесил несовершеннолетнего брата
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Житель одного из сел Богуславского района Киевской области убил своего 17-летнего брата. Как сообщили в областной прокуратуре, 20-летний молодо человек затянул на шее жертвы веревку и зацепил его по вешалку для одежды.

Перед убийством родные братья употребляли алкогольные напитки. В дальнейшем обвиняемый, на почве неприязненных отношений, решил убить несовершеннолетнего брата. После повешения 17-летний парень скончался на месте.

Прокуратурой в суде доказана вина убийцы - он приговорен к 12 годам лишения свободы. Несмотря на собранные доказательства в ходе досудебного расследования, обвиняемый свою вину не признал и указал, что его брат совершил самоубийство, и он не имеет отношения к его смерти.

Ранее под Марьинкой командир разведки батальона забил до смерти командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка.

 

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Теги: Киевская область, убийство, брат, братья, повешение
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Источник: korrespondent.net

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