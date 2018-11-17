В Кривом Роге неизвестные "брали штурмом" тюрьму

Группа мужчин напала на здание тюрьмы и попыталась проникнуть внутрь. Полиции удалось остановить нарушителей.

В Кривом Роге неизвестные хотели ворваться в тюрьму КиевВласть



В Кривом Роге 15 ноября группа мужчин заблокировала выезд из Криворожского учреждения исполнения наказаний №3. После злоумышленники попытались прорваться внутрь здания, передает Радио Свобода.

Сотрудникам тюрьмы и правоохранителям удалось избежать прорыва посторонних внутрь здания.

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“К нам поступил вызов о том, что в Терновском районе в учреждение исполнения наказаний № 3 пришли люди. С нашей стороны была обеспечена охрана общественного порядка. На место выехали два экипажа патрульной полиции. Правонарушений не допущено“, – рассказала и. о. старшего инспектора пресс-службы патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец.

Причины нападения неясны. По одной из версий, мужчины требовали улучшения условий пребывания в учреждении, по другой – освободить их товарища.

В Криворожском учреждении исполнения наказаний № 3 содержится около 700 заключенных, в том числе осужденные пожизненно.

Напомним, ранее в Таджикистане произошел бунт в тюрьме, в ходе которого погибли 47 человек.