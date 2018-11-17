В штабе ООС сообщили о смерти военного
В субботу, 17 ноября, во время проведения боевых действий на Донбассе погиб украинский военный. За предыдущие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
Об сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
В течение предыдущих суток сепаратисты 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом шесть раз враг применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.
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“Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия“, - говорится в сообщении.
Под обстрелы попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Свободное, Луганское, Новолуганське, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино“, - говорится в сообщении.
Из минометов 82 и 120 калибров враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарск направлении вблизи Новолуганское и на Попаснянском направления в районе населенного пункта Свободный. Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино.
В ходе боевых действий в пятницу потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
По данным разведки, в течение 16 ноября, двое противников были ранены.
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С начала текущих суток сепаратисты из минометов 82 калибра, обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок. У последнего зафиксировано использование и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Гнутово. Во время боевых действий, 17 ноября, погиб один военнослужащий Объединенных сил.
Напомним, накануне в штабе ООС сообщали о 16 обстрелах и двух раненых.
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