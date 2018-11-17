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В штабе ООС сообщили о смерти военного

Комментариев: 5
С начала текущих суток сепаратисты обстреляли позиции ООС в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок и Гнутово.
Военный погиб во время боевых действия 17 ноября
Военный погиб во время боевых действия 17 ноября
mil.gov.uа

В субботу, 17 ноября, во время проведения боевых действий на Донбассе погиб украинский военный. За предыдущие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Об сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В течение предыдущих суток сепаратисты 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом шесть раз враг применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.

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“Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия“, - говорится в сообщении.

Под обстрелы попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Свободное, Луганское, Новолуганське, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино“, - говорится в сообщении.

Из минометов 82 и 120 калибров враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарск направлении вблизи Новолуганское и на Попаснянском направления в районе населенного пункта Свободный. Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино.

В ходе боевых действий в пятницу потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

По данным разведки, в течение 16 ноября, двое противников были ранены.

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С начала текущих суток сепаратисты из минометов 82 калибра, обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок. У последнего зафиксировано использование и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Гнутово. Во время боевых действий, 17 ноября, погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, накануне в штабе ООС сообщали о 16 обстрелах и двух раненых. 

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Теги: операция, смерть, донбасс, обстрел, погибшие, новости Донбасса
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Комментариев (5)
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Негорро    17.11.2018, 09:03
Оценка:  -9
Негорро
Зачем нам знать о смерти мерзких наёмников?
Letohradek    17.11.2018, 09:18
Оценка:  +5
Letohradek
В статье пишут о погибшем украинце, который воевал против рашистских наемников и их дамбаских холуев.
Негорро    17.11.2018, 10:22
Оценка:  0
Негорро
В статье написано о бесславной смерти мерзкого наёмника,который погиб,защищая интересы коррупционного жиробаса по фамилии Порошенко и его подельников.
para-trooper    17.11.2018, 09:25
Оценка:  +4
para-trooper
Закройся, убогая российская шестерка.
Танцуй на могилах ваших "ихтамнетов", о которых вам просто запрещено писать.
Негорро    17.11.2018, 10:30
Оценка:  0
Негорро
Хахахахахахахаха!Ты сделал мой день,тупой бессильный бот.Я не имею отношения ни к России,ни к любой другой стране.Я Украину люблю,в ней и проживаю.Жду выборов.)))))
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