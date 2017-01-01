В Днепропетровской области на крупной взятке поймали подполковника ГФС

За отказ дать взятку злоумышленник угрожал устроить проверки и обыски по месту нахождения предприятия.

В Днепропетровской области на взятке в размере семь тысяч долларов задержали подполковника налоговой милиции. Подозреваемый был задержан в пятницу, 16 ноября, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области требовал от гражданина семь тысяч долларов неправомерной выгоды. За указанную сумму вознаграждения последний пообещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия, а именно не принимать меры по пресечению деятельности сети аптек", - сказано в сообщении.

В случае отказа дать взятку злоумышленник угрожал инициировать проверки и провести обыски по месту нахождения предприятия.

Задержание проводила полиция совместно с сотрудниками внутренней безопасности Государственной фискальной службы.

Правоохранители открыли уголовное производство, идет следствие.

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Накануне сообщалось, что в Херсонской области за взятку задержаны работники строительной инспекции.

Ранее за вымогательство и получение взятки в Винницкой области задержали главу Казатинского районного совета и посредника, который должен был передать деньги.

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