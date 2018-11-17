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США заявили, что Украина будет в НАТО – Климкин

Комментариев: 3
Глава МИД Украины Павел Климкин обсуждал в Вашингтоне дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО.
Павел Климкин принял участие в заседании Комиссии Украина-США
Павел Климкин принял участие в заседании Комиссии Украина-США
Пресс-служба МИД Украины

В Соединенных Штатах поддерживают стремления Украины к членству в НАТО, и заявили, что однажды Украина будет полноправным членом Альянса.

Об этом по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает в субботу, 17 ноября, Укринформ.

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“В нашем совместном заявлении по итогам работы Комиссии очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что однажды Украина будет в НАТО. Четче сказать уже по определению нельзя“, - подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины также рассказал, что что во время заседания комиссии, а также во время его встречи с Майком Помпео, обсуждались дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО, в частности, в контексте реформ и имплементации закона о национальной безопасности. В этой связи министр подчеркнул, что нужно решить очень много вопросов.

“На самом деле, вступление в НАТО - это процесс не только изменения в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения всей страны“, - заявил министр.

Напомним, в ходе своего визита в США Павел Климкин провел встречу с Государственным секретарем США Майк Помпео, в ходе которой госсекретарь заявил, что Украина не имеет большего друга, чем США.

Как сообщалось, Павел Климкин полетел на встречу к Майку Помпео, главной целью которой является проведение инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: США, НАТО, НАТО-Украина, Климкин
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Комментариев (3)
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satisfied18    17.11.2018, 10:32
Оценка:  +1
satisfied18
клиМ Чугункин как всегда бредит. Выдает желаемое за реальное. Янки вот уже 27 лет как обещалкины.
Uldrih    17.11.2018, 10:21
Оценка:  +2
Uldrih
Гастроли заезжего цирка на Украине оказались провальными. Цирк не выдержал конкуренции с украинским правительством.
MNI1957    17.11.2018, 10:10
Оценка:  +3
MNI1957
Украина в дупе,а дупа нато не нужна
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