США заявили, что Украина будет в НАТО – Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин обсуждал в Вашингтоне дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО.

В Соединенных Штатах поддерживают стремления Украины к членству в НАТО, и заявили, что однажды Украина будет полноправным членом Альянса.

Об этом по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает в субботу, 17 ноября, Укринформ.

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“В нашем совместном заявлении по итогам работы Комиссии очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что однажды Украина будет в НАТО. Четче сказать уже по определению нельзя“, - подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины также рассказал, что что во время заседания комиссии, а также во время его встречи с Майком Помпео, обсуждались дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО, в частности, в контексте реформ и имплементации закона о национальной безопасности. В этой связи министр подчеркнул, что нужно решить очень много вопросов.

“На самом деле, вступление в НАТО - это процесс не только изменения в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения всей страны“, - заявил министр.

Напомним, в ходе своего визита в США Павел Климкин провел встречу с Государственным секретарем США Майк Помпео, в ходе которой госсекретарь заявил, что Украина не имеет большего друга, чем США.

Как сообщалось, Павел Климкин полетел на встречу к Майку Помпео, главной целью которой является проведение инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США.