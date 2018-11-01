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США и Украина: Донбассу необходимы миротворцы ООН

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Главы внешнеполитических ведомств двух стран заявили о необходимости присутствия сил безопасности под эгидой ООН.
Миротворцы ООН
Миротворцы ООН

Для выполнения минских соглашений на Донбассе необходимо присутствие международных сил под эгидой ООН. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Украины Павла Климкина, опубликованном по итогам встречи, которая прошла вечером в пятницу, 16 ноября, в Вашингтоне.  

"Обе стороны решили, что международные силы безопасности под эгидой ООН... в том числе на российско-украинской границе, создадут необходимые условия безопасности для полной реализации минских соглашений", - говорится в документе.

По итогам переговоров Украина и США договорились о создании трех новых двусторонних рабочих групп: по безопасности и противодействию российской агрессии, верховенству права и гуманитарным вопросам и экономике и энергетике.

Также глава МИД Украины Павел Климкин обсуждал в Вашингтоне дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО

В свою очередь Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Украина не имеет большего друга, чем США.

 

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Теги: США, Украина-США, донбасс, миротворцы ООН, Климкин, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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