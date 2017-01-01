Секс-скандал в МВД: Студентка КПИ исчезла

Наталью Бурейко объявили в розыск.

Пропала без вести студентка Киевского Политехнического Института Наталья Бурейко, которая недавно разместила на своей странице в соцсети пост о якобы домогательствах со стороны чиновника правоохранительных органов, заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики НПУ Александра Варченко.

Политехнический институт подал заявление на розыск девушки, об этом сообщается в Facebook-сообществе Автономний Опір.

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“Киевский политехнический институт подал заявление об исчезновении своей студентки Натальи Бурейко, которая не выходит на связь после попыток рассказать о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны чиновника Нацполиции Александра Варченко“, - говорится в сообщении.

Стало известно, что Наталья Бурейко уехала из общежития и не посещает занятия.

“Нам ничего не оставалось как обратиться в полицию с просьбой объявить ее в розыск“, - рассказал Стране профессор Игорь Астрелин, декан химико-технологического факультета киевского политеха.

Предполагают, что девушка была похищена. Особенно страшным кажется этот факт после того, как Наталья Бурейко открыто заявила, что боится за свою жизнь.

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Напомним, ранее студентка заявляла, что зарегистрировалась в Tinder – социальной сети для знакомств и там познакомилась с мужчиной, который представился Александром Варченко и использовал фотографии чиновника Нацполиции. Сначала это было ни к чему не обязывающее общение, легкий флирт. Собеседник виртуально ухаживал за девушкой, хвастался своим положением в обществе и связями, а после стал намекать на интимную близость. Но когда девушка отказала, мужчина якобы начал предлагать деньги, затем перешел к прямым угрозам, прислал устрашающую кровавую посылку и писал Наталье такие слова – “Будешь моей или будешь в гробу“ и “Сдохнешь, как Гандзюк“. Девушка поспешила обнародовать правду в соцсетях, и вот теперь пропала без вести.