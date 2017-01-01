Из-за ленты на ручке чемодана россиянина не пустили в страну и запретили въезд в течение трех лет.

На пункте пропуска в аэропорту Жуляны пограничники не пропустили через границу гражданина РФ, у которого на чемодане находилась антиукраинская символика. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Вчера на пункте пропуска Жуляны во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси, пограничным нарядом обнаружено чемодан, на ручке которой содержалась антиукраинская символика, а именно - георгиевская лента", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители также установили владельца чемодана.

"Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение", - отметили в пресс-службе.

Как отмечается, в связи с запретом символики, с которой прибыл гражданин РФ, в Украине лицу отказали в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники не пустили в Украину пассажира с георгиевской лентой

Ранее в Украину не пустили двух россиян из-за георгиевских ленточек. Ленточки были на багаже россиян. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно.

До этого из-за георгиевской ленточки в Украину не пустили молдованина. Ее нашли в салоне BMW, а в отделе для перчаток обнаружили российский триколор и брелок с символикой РФ.

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