СБУ задержала в Киеве сотрудника ФСБ: Киллер готовил убийство

Жертвой киллера должен был стать лидер херсонской общественной организации.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мужчину, завербованного Федеральной службой безопасности Российской Федерации для убийства украинского общественного активиста из города Херсона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации оперативников СБУ, спецслужбы России планировали совершить на территории Украины ряд террористических актов направленных против известных общественных активистов с целью дестабилизации общественно-политической обстановки.

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Для этого они завербовали гражданина Украины, который за денежное вознаграждение согласился совершить преступления. В мае 2018 года правоохранителям удалось помешать убийству одного из руководителей областной ячейки политической организации Херсона. Для подтверждения заказа из РФ в рамках следственного эксперимента дальнейшие действия исполнителя контролировались украинскими правоохранителями.

Сотрудники СБУ установили, что вскоре злоумышленник получил очередное задание Кремля. По информации СБУ новой жертвой киллера должен был стать лидер херсонской общественной организации. В результате спецоперации правоохранители задержали злоумышленника в Киеве во время подготовки к преступлению.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

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Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и Главной военной прокуратурой. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 12 ноября, в Херсоне правоохранители задержали Игоря Павловского по подозрению в причастности к убийству антикоррупционной активистки и исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк.