Евродепуты требуют от Amazon не продавать вещи с символикой СССР
Двадцать семь депутатов Европейского парламента обратились к корпорации Amazon с требованием прекратить продажу в Интернете вещей с советской символикой, поскольку это является пропагандой тоталитарного режима
Об этом сообщает прибалтийское издание Delfi.
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Обращение к главе компании, миллиардеру Джеффу Безосу подписали евродепутаты из Литвы, Польши, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Великобритании, Словакии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Венгрии и Испании.
В письме евродепутаты заявили, что осуждают использование символов нацистских и советских режимов, поскольку они “систематически нарушали права человека и ограничивали свободу и демократию“.
Кроме того, европарламентарии солидарны с возникшей в социальных сетях инициативой обществености #WhyNotSvastika, в ходе которой люди призывают Amazon остановить торговлю маками различного дизайна с использованием советской символики.
Этой осенью после критики Литвы и других Балтийских стран от торговли майками с советской символикой отказались Walmart Inc и Adidas.
Напомним, что на сайте Amazon можно найти разные артефакты советской эпохи: документы членов КПСС, кольца и медали с советской символикой, шапки-ушанки и пр.
Как сообщалось 18 сентября, Walmart убрал из продажи футболки с символикой СССР.