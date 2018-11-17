Евродепуты требуют от Amazon не продавать вещи с символикой СССР

Также в соцсетях возникла инициатива #WhyNotSvastika, которая призывает Amazon остановить торговлю вещами с советской символикой.

Двадцать семь депутатов Европейского парламента обратились к корпорации Amazon с требованием прекратить продажу в Интернете вещей с советской символикой, поскольку это является пропагандой тоталитарного режима

Об этом сообщает прибалтийское издание Delfi.

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Обращение к главе компании, миллиардеру Джеффу Безосу подписали евродепутаты из Литвы, Польши, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Великобритании, Словакии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Венгрии и Испании.

В письме евродепутаты заявили, что осуждают использование символов нацистских и советских режимов, поскольку они “систематически нарушали права человека и ограничивали свободу и демократию“.

Кроме того, европарламентарии солидарны с возникшей в социальных сетях инициативой обществености #WhyNotSvastika, в ходе которой люди призывают Amazon остановить торговлю маками различного дизайна с использованием советской символики.

Этой осенью после критики Литвы и других Балтийских стран от торговли майками с советской символикой отказались Walmart Inc и Adidas.

Напомним, что на сайте Amazon можно найти разные артефакты советской эпохи: документы членов КПСС, кольца и медали с советской символикой, шапки-ушанки и пр.

Как сообщалось 18 сентября, Walmart убрал из продажи футболки с символикой СССР.