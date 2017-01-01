Дом Авакова пикетируют активисты: Требуют его отставки

Участники акции протеста требуют отставки главы МВД и генпрокурора, из-за которых, по мнению протестующих, были сорваны реформы и продолжаются нападения на активистов.

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В Киеве активисты прибыли к дому главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова и проводят там пикет с требованием его отставки. Акцию организовали активисты Автомайдана, члены Центра противодействия коррупции, а также друзья и знакомые убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции вышли с плакатами: Авакову - отставка, Авакова - на свалку истории, Кто заказал Катю Гандзюк?

По мнению собравшихся, именно бездействие главы МВД и провал реформы системы правоохранительных органов привели к многочисленным нападениям на общественных деятелей и активистов в Украине.

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“Или они, или мы. Мы устали годами переживать постоянный прессинг. Ситуация в регионах абсолютно нездоровая. Она требует действенную систему правоохранительных органов, которая не давала бы возможности осуществлять системные атаки на активистов“, - сказал участник акции, активист Виталий Устименко, на которого также напали.

Другой пострадавший от нападения активист из Одессы Сергей Стерненко отметил, что ни по одному из нападений на общественных деятелей правоохранители не установили заказчиков.

Как сообщалось 17 ноября, СБУ задержала в Киеве сотрудника ФСБ - киллер готовил убийство херсонского активиста.