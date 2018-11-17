Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Шостке у депутата сгорел автомобиль

Комментариев: 1
Мужчина заявляет о поджоге и связывает его со своей политической деятельностью.
Огнем поврежден моторный отсек автомобиля
Огнем поврежден моторный отсек автомобиля
facebook.com/udar.shostka

В городе Шостка Сумской области в ночь на субботу, 17 ноября, сгорел автомобиль депутата городского совета, председателя фракции Социал-демократической партии (СДП) Олега Романовского.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

По его мнению, это был умышленный поджог. Депутат также в этой связи заявил о давлении на СДП.

Читай также: Под Харьковом подожгли авто депутата

“Мне сожгли авто. Кто-то порадуется, кто-то поймет. Но наверное это “мужественный“ поступок деятелей, которые решили меня остановить“, - заявил Романовский.

В полиции области заявили, что инцидент произошел около полуночи.

“Во дворе многоэтажке загорелся автомобиль Киа, которой принадлежит 43-летнему местному жителю, депутату Шосткинского горсовета седьмого созыва. Сообщение о возгорании поступило от пожарных. Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки, где живет мужчина. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет“, - сообщили правоохранители.

По факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном уничтожение или повреждение имущества.

Как сообщалось 16 августа, в Сумской области двое неизвестных сожгли авто депутата Роменского горсовета Юлии Магденко.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, депутат, поджог, Сумская область, шостка, авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
MNI1957    17.11.2018, 15:19
Оценка:  0
MNI1957
у депутатов должны гореть не только лампочки
alex-zol    17.11.2018, 14:43
Оценка:  0
alex-zol
люди грелись наверное)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь