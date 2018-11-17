В Шостке у депутата сгорел автомобиль

Мужчина заявляет о поджоге и связывает его со своей политической деятельностью.

В городе Шостка Сумской области в ночь на субботу, 17 ноября, сгорел автомобиль депутата городского совета, председателя фракции Социал-демократической партии (СДП) Олега Романовского.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

По его мнению, это был умышленный поджог. Депутат также в этой связи заявил о давлении на СДП.

Читай также: Под Харьковом подожгли авто депутата

“Мне сожгли авто. Кто-то порадуется, кто-то поймет. Но наверное это “мужественный“ поступок деятелей, которые решили меня остановить“, - заявил Романовский.

В полиции области заявили, что инцидент произошел около полуночи.

“Во дворе многоэтажке загорелся автомобиль Киа, которой принадлежит 43-летнему местному жителю, депутату Шосткинского горсовета седьмого созыва. Сообщение о возгорании поступило от пожарных. Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки, где живет мужчина. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет“, - сообщили правоохранители.

По факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном уничтожение или повреждение имущества.

Как сообщалось 16 августа, в Сумской области двое неизвестных сожгли авто депутата Роменского горсовета Юлии Магденко.