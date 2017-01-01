Под Львовом мошенники присваивали соцвыплаты заробитчан

Правоохранители оценивают убытки госбюджета от действий мошенников в 800 тысяч гривен.

Полиция выясняет, причастны ли к этой схеме чиновники hubs.ua

Оперативники львовского управления СБУ разоблачили в Турковском районе мошенническую схему получения социальных выплат людьми, которые длительное время находились за границей. Речь идет о лицах, получавших соцвыплаты как такие, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и пожилыми людьми.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ сообщила

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“Согласно правительственному постановлению, государство выплачивает таким людям компенсацию и платит за них единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Как установили оперативники спецслужбы, в течение 2014-2018 годов 220 сиделок с Турковщини в течение длительного времени находились за границей“, - говорится в сообщении.

В СБУ уточняют, что эти люди фактически получили деньги из бюджета за то, чего не делали. Убытки от таких действий правоохранители оценивают в 800 тыс. гривен

Сейчас по материалам СБУ полиция открыла уголовное производство. В рамках следственных действий выясняют, причастны ли к этой схеме чиновники управления соцзащиты Туркивской РГА.

Напомним, в 2016 году в Минфине заявляли, что очистили соцвыплаты от мошенников.