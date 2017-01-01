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В ЕП раскритиковали украинских правоохранителей

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В контексте участившихся нападений на активистов евродепутат назвала безнаказанность - одной из проблем украинской правоохранительной системы.
Ребекка Хармс заявила о нелопустимости нападений на активистов
Ребекка Хармс заявила о нелопустимости нападений на активистов
iPress.ua

Депутат Европарламента Ребекка Хармс, которая находится с визитом в Киеве, заявила, что правоохранительная система Украины должна уделить больше внимания расследованию нападений на активистов. Об этом она сказала на брифинге в субботу, 17 ноября, сообщает РБК-Украина.

Хармс отметила, что в Украине фиксируется высокий уровень насилия и нападений на журналистов и общественных активистов. 

"Мы хотим обратить внимание на судебную и правоохранительную систему для того, чтобы они сразу же реагировали на заявления о неоправданном поведении. Хотим привлечь правоохранительную систему расследовать эти случаи своевременно и объективно. Общественные организации тоже должны систематически мониторить случаи насилия", - отметила Хармс.

Она также назвала безнаказанность одной из проблем украинской правоохранительной системы.

"Нужно бороться с безнаказанностью, это должно прекратиться", - подчеркнула Хармс.

Напомним, сегодня возле дома главы МВД прошла акция протеста, участники которой требовали отставки Авакова из-за провала реформы правоохранительных органов и продолжающихся нападений на активистов.

Как сообщалось, с начала 2018 года в Украине зафиксировано, по меньшей мере, 54 нападений и покушений на жизнь активистов.

 

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Теги: МВД, Аваков, активисты, Европарламент, Хармс
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Источник: korrespondent.net

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