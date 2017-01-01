Под Луцком нарушители на авто сбили пограничника
Вчера, 16 ноября, неизвестные во время попытки прорваться через украино-белорусскую границу наехали на пограничника.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
“Вчера вечером водитель внедорожника Mitsubishi Pajero проигнорировал законное требование правоохранителей остановиться и совершил на них наезд, чем создал угрозу жизни и здоровью личного состава пограничного наряда отдела Доманово Луцкого отряда“, - говорится в сообщении.
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В результате наезда один пограничник получил телесные повреждения, а именно - травму голени и пальцев правой ноги. После осуществления предупредительного выстрела вверх этот автомобиль развернулся и направился в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы Ратнивского района на Волыни.
“Чтобы остановить внедорожник, военнослужащий наряда применил оружие по колесам машины, но нарушителю удалось скрыться“, - уточнили пограничники.
По факту были проинформированы Национальная полиция, СБУ, прокуратура, военная контрразведка, а также внутренняя и собственная безопасность ГПСУ. На данный момент продолжается розыск автомобиля и лиц, причастных к совершению преступления.
Как сообщалось 8 ноября, на Буковине 20 контрабандистов избили двух пограничников.