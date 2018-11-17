Митрополит Онуфрий: Церковь не может быть политической организацией

“Сегодня наша Церковь несет свой крест, – рассказал в эфире телеканала“Интер“ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – который выражается в сетованиях на нас, в неправдах против нас, в злых словах против нас, обвинениях нас в каких-то проступках, к которым мы не имеем отношения. Мы имеем свой взгляд на отдельные стороны нашей политики, которая сегодня у нас есть по отношению к нашему народу, к нашей земли. Но мы не являемся врагами, ни Украинского народа, ни Украинского государства, ни Украинских властей“.

Онуфрий сказал, что у церкви просто есть свои принципы – духовные принципы, согласно которым она живет.“И то, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием“поместная церковь“ и т.д. – это та приманочка, на которую Церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией. Возможно, это модно, и нам сегодня, возможно, поапладировали бы в ладоши, если мы станем такими – стали бы на службе не спасение человеческой души, а на службе какой-то политической системы… Но перед Богом мы будем иметь ответ за это, а также история нас осудит. Потому что люди знают, что Церковь на земле основана Христом и главой Церкви является Христос. Ее цель, ее служение – это подготовка человека для встречи с Богом в Вечности“, отметил Митрополит.

Митрополит Онуфрий также напомнил слова Спасителя, которые Он адресовал не только ученикам, но и всем нам:“Если люди гнали Меня, будут гнать и вас. Если люди ненавидели меня, то будут ненавидеть и вас. Но не бойтесь, ибо Я победил мир“. По слову Архипастыря УПЦ, таким образом Христос объяснил отношение людей к добру и злу:“Те люди, которые делают зло и любят его, ненавидят добро и все, что связано с добром – они все обливают грязью“.“Мы должны любить добро и стараться быть носителями добра, – призвал он, – это будет полезно для всех – и для нас, и для тех, кто живет рядом с нами. А в свое время каждый будет давать Богу ответ за то, что он сделал плохого или хорошего. За все будет отвечать человек. И это не угроза, это истина“.

Напомним, что на этой неделе президент Петр Порошенко пригласил архиереев УПЦ на встречу в Украинском доме. Однако, архиереи УПЦ МП так на ней и не появились. В это время руководство УПЦ созвало Архиерейский собор в Киево-Печерской Лавре. На своем Соборе священнослужители утвердили постановление, которым не признали решение Константинополя о продолжении процедуры предоставления автокефалии церкви Украины, и заявили о прекращении евхаристического общения с Вселенским патриархатом. Кроме того, Собор назвал процесс предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии искусственным, навязанным извне и усиливающим конфликты среди народа Украины. Постановление подписало 82 из 83 участников Собора УПЦ.